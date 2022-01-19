Dolar
13.40
Euro
15.21
Altın
1,841.42
ETH/USDT
3,137.50
BTC/USDT
41,993.00
BIST 100
2,042.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı.

Emrah Gökmen, Tansel Parlak, Mehmet Ali Derdiyok   | 19.01.2022
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı

İstanbul

İstanbul genelindeki uygulamada, Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok noktada polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki denetimde trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini incelerken, asayiş ekipleri de üst araması ve araçları kontrol etti. Uygulamada narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

Kadıköy Kuşdilli Caddesi'ndeki denetim noktasında da şüpheli görülen araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düşük maliyetli bir ilacın Kovid-19 hastalarında akciğer zararını sınırladığı belirlendi
Orta Avrupa’da Omicron varyantı hızla yayılmayı sürdürüyor
Güney Afrika'da 2025'e kadar 1 milyar doz Kovid-19 aşısı üretecek fabrika açıldı
Türkiye'de son 24 saatte 72 bin 615 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi
İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları gelecek hafta kaldırılıyor

Benzer haberler

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı

Arıza yapan İETT otobüsü trafiğin aksamasına neden oldu

İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı

İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı
İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 10 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 10 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 37 adrese baskın yapıldı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 37 adrese baskın yapıldı