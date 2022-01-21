Dolar
13.45
Euro
15.26
Altın
1,832.02
ETH/USDT
2,838.70
BTC/USDT
38,855.00
BIST 100
2,010.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde kar yağışı etkili oluyor İstanbul’da D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde kar yağışı etkili oluyor
logo
Gündem

Emniyet, karlı havalara karşı sürücüleri uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sürücülerin karlı havada güvenli sürüş için dikkat etmeleri gereken hususları paylaştı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 21.01.2022
Emniyet, karlı havalara karşı sürücüleri uyardı

Ankara

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sürüş güvenliği için hava sıcaklığının gündüz 7 derecenin altına düştüğü şartlarda kış lastiği kullanımına özen gösterilmesi, araç takip mesafesinin karlı zeminde ve yağışlı havalarda 4 kat artırılması istendi.

Paylaşımda sürücülere, "Karlı yollarda vitesi hiçbir zaman boşa almayın. Tekerleklerde her zaman çekiş gücü olmalı. Aracınızın kaymaması için fren ve gaz pedalının sert kullanımından ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınmaya gayret edin." uyarısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vakasına ulaşıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 860 bini geçti
Avustralya'da Kovid-19'un başlangıcından bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi
Polonya'da "Kovid-19'dan ölüm" sayısı 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kayıp oldu
Yunanistan'da Omicron'un alt versiyonunun tespit edildiği ileri sürüldü

Benzer haberler

Emniyet, karlı havalara karşı sürücüleri uyardı

Emniyet, karlı havalara karşı sürücüleri uyardı

Emniyetten hava muhalefeti nedeniyle yolda kalan ağır taşıtlara ilişkin yeni karar

Emniyet'ten sürücülere 'kış lastiği' uyarısı

EGM'nin kış lastiği denetimlerinde 402 araç trafikten men edildi

EGM'nin kış lastiği denetimlerinde 402 araç trafikten men edildi
İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu
Siber polisler sanal ortamdaki suçluları adım adım takip ediyor

Siber polisler sanal ortamdaki suçluları adım adım takip ediyor