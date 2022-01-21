AFAD'dan Hataylı besicilere çadır desteği
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, Hatay'ın Hassa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ahırları çöken besicilere çadır desteğinde bulunuldu.
Hatay
AFAD, ilçeye bağlı Söğüt, Ardıçlı, Bintaş, Tiyek, Yeni, Yukarıkarafakılı, Aşağıkarafakılı, Akbez ve Aktepe mahallelerinde çadır dağıttı.
Çadırlar, Hassa Belediyesi ve AFAD ekiplerince kuruldu.
Besici Nuh Nacar, AA muhabirine, verilen destekten dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Devletimize Allah zeval vermesin, AFAD ekipleri geldi bizlere yardımcı oluyor." dedi.
Öte yandan kar nedeniyle çöken ahırların enkazı kaldırılırken, telef olan hayvanlar da çıkarıldı.
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