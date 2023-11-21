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Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin 102 kadro ihdas edildi

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 10 bin 102 kadro ihdas edildi.

Ahmet Sertan Usul  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin 102 kadro ihdas edildi

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, EGM'ye, merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere 10 bin 102 kadro ihdas edildi.

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