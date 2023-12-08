Dolar
28.97
Euro
31.15
Altın
2,004.90
ETH/USDT
2,357.00
BTC/USDT
43,930.00
BIST 100
7,913.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Eminönü-Alibeyköy tramvay seferlerinde aksama

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

Berfin Kıraç  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Eminönü-Alibeyköy tramvay seferlerinde aksama Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza dolayısıyla seferlerin Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
1825 metre rakımlı Alacabel'e mevsimin ilk karı yağdı
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Eminönü-Alibeyköy tramvay seferlerinde aksama
TRT Genel Müdürü Sobacı: 'Güçlü yayın, güçlü etki' vizyonumuzla dünyanın dört bir yanına ulaşıyoruz
Japon deprem uzmanından "Depreme hazırlıklı olun" uyarısı

Benzer haberler

Eminönü-Alibeyköy tramvay seferlerinde aksama

Eminönü-Alibeyköy tramvay seferlerinde aksama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet