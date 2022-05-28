Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
Emine Erdoğan, TEKNOFEST coşkusunu Bakü'de genç bilim insanlarıyla paylaştıklarını belirterek, Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk kez uluslararası olarak gerçekleştirilen TEKNOFEST coşkusunu Bakü’de, teknoloji tutkunu genç bilim insanlarıyla paylaştık. Kalkınmanın şifresi, TEKNOFEST kuşağının elinde. Başarılar diliyor, kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
İlk kez uluslararası olarak gerçekleştirilen TEKNOFEST coşkusunu Bakü’de, teknoloji tutkunu genç bilim insanlarıyla paylaştık. Kalkınmanın şifresi, @teknofest kuşağının elinde. Başarılar diliyor, kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum #TEKNOFESTAZERBAYCAN🚀 pic.twitter.com/PpMJXC1OA3— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 28, 2022
Emine Erdoğan, paylaşımında, Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nden fotoğraflara da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.