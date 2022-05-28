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Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

Emine Erdoğan, TEKNOFEST coşkusunu Bakü'de genç bilim insanlarıyla paylaştıklarını belirterek, Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Mustafa Hatipoğlu   | 28.05.2022
Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı Fotoğraf: Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk kez uluslararası olarak gerçekleştirilen TEKNOFEST coşkusunu Bakü’de, teknoloji tutkunu genç bilim insanlarıyla paylaştık. Kalkınmanın şifresi, TEKNOFEST kuşağının elinde. Başarılar diliyor, kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nden fotoğraflara da yer verdi.

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