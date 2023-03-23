Emine Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı
Emine Erdoğan, "Mübarek Ramazan-ı Şerif’in huzur ikliminde dostluk ve kardeşlik sofralarında buluşacak, dertlerimize ortak, sabrımıza destek, birbirimize dayanak olacağız." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ramazanın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Mübarek Ramazan-ı Şerif'in huzur ikliminde dostluk ve kardeşlik sofralarında buluşacak, dertlerimize ortak, sabrımıza destek, birbirimize dayanak olacağız. Sevmenin, sevilmenin, paylaşmanın maneviyatına birlikte erişeceğiz. Rahmet ve bereket ayı ramazanın ülkemize esenlik getirmesini diliyorum. Rabb'im, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eylesin."
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Mübarek Ramazan-ı Şerif’in huzur ikliminde dostluk ve kardeşlik sofralarında buluşacak, dertlerimize ortak, sabrımıza destek, birbirimize dayanak olacağız. Sevmenin, sevilmenin, paylaşmanın maneviyatına birlikte erişeceğiz.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 23, 2023
Rahmet ve bereket ayı #Ramazan’ın ülkemize esenlik…