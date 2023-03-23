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Gündem, Ramazan 2023

Emine Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı

Emine Erdoğan, "Mübarek Ramazan-ı Şerif’in huzur ikliminde dostluk ve kardeşlik sofralarında buluşacak, dertlerimize ortak, sabrımıza destek, birbirimize dayanak olacağız." ifadelerini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Emine Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ramazanın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Mübarek Ramazan-ı Şerif'in huzur ikliminde dostluk ve kardeşlik sofralarında buluşacak, dertlerimize ortak, sabrımıza destek, birbirimize dayanak olacağız. Sevmenin, sevilmenin, paylaşmanın maneviyatına birlikte erişeceğiz. Rahmet ve bereket ayı ramazanın ülkemize esenlik getirmesini diliyorum. Rabb'im, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eylesin."

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