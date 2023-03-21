Emine Erdoğan'dan Nevruz mesajı
Emine Erdoğan, Nevruz Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Ankara
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yağmurla can bulan toprak, parıldayan güneş, yeşilin bin bir tonuna boyanan tabiatın uyanışı, umudun, dirilişin, şifanın timsali. Baharla birlikte kederin de yerini, iyiliğe, güzelliğe, sevince bırakmasını tüm kalbimle diliyor, Nevruz Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Yağmurla can bulan toprak, parıldayan güneş, yeşilin bin bir tonuna boyanan tabiatın uyanışı; umudun, dirilişin, şifanın timsali.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 21, 2023
Baharla birlikte kederin de yerini, iyiliğe, güzelliğe, sevince bırakmasını tüm kalbimle diliyor, #NevruzBayramı’nı kutluyorum.