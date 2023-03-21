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Emine Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Emine Erdoğan, Nevruz Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

İsa Toprak  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Emine Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yağmurla can bulan toprak, parıldayan güneş, yeşilin bin bir tonuna boyanan tabiatın uyanışı, umudun, dirilişin, şifanın timsali. Baharla birlikte kederin de yerini, iyiliğe, güzelliğe, sevince bırakmasını tüm kalbimle diliyor, Nevruz Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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