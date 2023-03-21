Dolar
19.03
Euro
20.51
Altın
1,964.95
ETH/USDT
1,812.40
BTC/USDT
28,059.00
BIST 100
4,968.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşılıyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 200 ton hurma depremzedelere gönderildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ramazan ayı dolayısıyla depremzedelere gönderdiği 200 ton hurmanın yüklendiği tırlar, afetten etkilenen 11 ile gitmek üzere Gaziantep'ten yola çıktı.

Adsız Günebakan  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 200 ton hurma depremzedelere gönderildi Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Uçakla getirilen 200 ton hurma, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoya götürüldü.

Buradan tırlara yüklenen hurmalar, depremden etkilenen 11 ildeki depremzedelere gönderildi.

Depodan tırları uğurlayan BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, gazetecilere, Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ramazan ayı dolayısıyla depremden etkilenen 11 ilin valisiyle iletişime geçtiklerini belirten Sani ez-Zahiri, "Birleşik Arap Emirlikleri Devleti olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız, her zaman beraberiz." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar, Iraklı mevkidaşıyla görüştü
4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi başladı
Hulusi Efendi Vakfı, Elbistan'da "Sosyal Market" açtı
Türkoğlu'nda 6 bin kişinin barınacağı konteyner kentlerde son aşamaya gelindi
Fidanlar, depremde hayatını kaybedenlerin anısına toprakla buluştu

Benzer haberler

Hulusi Efendi Vakfı, Elbistan'da "Sosyal Market" açtı

Hulusi Efendi Vakfı, Elbistan'da "Sosyal Market" açtı

Türkoğlu'nda 6 bin kişinin barınacağı konteyner kentlerde son aşamaya gelindi

Fidanlar, depremde hayatını kaybedenlerin anısına toprakla buluştu

Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 200 ton hurma depremzedelere gönderildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 200 ton hurma depremzedelere gönderildi
Depremde hasar gören Abdülhamit Han Camisi, cemaatini çadırlarda ağırlayacak

Depremde hasar gören Abdülhamit Han Camisi, cemaatini çadırlarda ağırlayacak
İskenderun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı

İskenderun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet