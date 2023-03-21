Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 200 ton hurma depremzedelere gönderildi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ramazan ayı dolayısıyla depremzedelere gönderdiği 200 ton hurmanın yüklendiği tırlar, afetten etkilenen 11 ile gitmek üzere Gaziantep'ten yola çıktı.
Gaziantep
Uçakla getirilen 200 ton hurma, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoya götürüldü.
Buradan tırlara yüklenen hurmalar, depremden etkilenen 11 ildeki depremzedelere gönderildi.
Depodan tırları uğurlayan BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, gazetecilere, Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Ramazan ayı dolayısıyla depremden etkilenen 11 ilin valisiyle iletişime geçtiklerini belirten Sani ez-Zahiri, "Birleşik Arap Emirlikleri Devleti olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız, her zaman beraberiz." dedi.
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