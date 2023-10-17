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Emine Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, İsrail’in Gazze'deki bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce masum insanın ölmesine ve yaralanmasına sebep olmasının hiçbir haklılığının olamayacağını bildirdi.

İzzet Taşkıran  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Emine Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin paylaşım

İstanbul

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatların kalpleri paramparça ettiğini belirtti.

Emine Erdoğan, "Son olarak İsrail’in bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce masum insanın ölmesine ve yaralanmasına sebep olmasının hiçbir haklılığı olamaz. Tarih; kadın, çocuk, yaşlı demeden Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail’in işlediği insanlık suçunu unutmayacak. Dünyanın seyirci kaldığı bu zulme bir an önce 'dur' denilmesini, daha fazla annenin yüreğinin yanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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