Emine Erdoğan'dan Gazze'deki masumlar için ateşkes paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de hayatta kalan masumlar için ateşkes talep ettiği paylaşımda bulundu.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de insanlık; ölüme, haksızlığa, merhametsizliğe, hukuksuzluğa, riyakarlığa direniyor. Şehit edilen on binlerce Filistinli kardeşimizi unutmayacağız. Hala hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Dünyanın her bölgesinden lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak seslerimizi “Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi” vesilesiyle İstanbul’da birleştirdik.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 17, 2023
Gazze’de derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların sağlanması için uluslararası toplumu harekete geçmeye… pic.twitter.com/XDO50f0ior
Ayni ifadeleri İngilizce olarak da aktaran Erdoğan, paylaşımında "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi" kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Gazze'de yaşanan insanlık dramını konu alan "Gazze: Direnen İnsanlık" isimli sergiden görüntülere yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.