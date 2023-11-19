Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.63
ETH/USDT
1,947.80
BTC/USDT
36,421.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları, Kahire'den kalkan THY uçağıyla Türkiye’ye getirildi. İstanbul Havalimanı’ndan yayındayız Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız İsveç’in başkenti Stockholm’de, Filistin’e destek gösterisi gerçekleştiriliyor
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan Gazze'deki masumlar için ateşkes paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de hayatta kalan masumlar için ateşkes talep ettiği paylaşımda bulundu.

Mustafa Hatipoğlu  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Emine Erdoğan'dan Gazze'deki masumlar için ateşkes paylaşımı

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de insanlık; ölüme, haksızlığa, merhametsizliğe, hukuksuzluğa, riyakarlığa direniyor. Şehit edilen on binlerce Filistinli kardeşimizi unutmayacağız. Hala hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayni ifadeleri İngilizce olarak da aktaran Erdoğan, paylaşımında "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi" kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Gazze'de yaşanan insanlık dramını konu alan "Gazze: Direnen İnsanlık" isimli sergiden görüntülere yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor
Deniz Harp Okulu 250 Yaşında
Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'nde fazladan kat çıkıldığı belirlendi

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan Gazze'deki masumlar için ateşkes paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Gazze'deki masumlar için ateşkes paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki konuşmasına ilişkin değerlendirme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin haklı Filistin davasına desteği, Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 bini aşkın avukatla Gazze'deki soykırımın, gerekli olan yerlere, şikayetini yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 bini aşkın avukatla Gazze'deki soykırımın, gerekli olan yerlere, şikayetini yapacağız
Emine Erdoğan'dan "Filistin'in yanındayız" paylaşımı

Emine Erdoğan'dan "Filistin'in yanındayız" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet