Dolar
18.90
Euro
20.11
Altın
1,848.33
ETH/USDT
1,564.20
BTC/USDT
22,386.00
BIST 100
5,339.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Mustafa Hatipoğlu   | 06.03.2023
Emine Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Rabb'imizin sonsuz rahmetini bahşettiği Berat Gecesi'nde darda olan kalplerimizin şifa bulmasını, birlik içinde Ramazan-ı Şerif'e kavuşmayı diliyorum. Bu kutlu gecenin kudreti, sevgi ve kardeşlikle birbirine tutunan milletimizin dirliğini daim etsin." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesinde bir ayda 13 bin 753 artçı sarsıntı meydana geldi
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da kurulan "Kocaeli Büyükşehir Hastanesi" hizmet vermeye başladı
Ordu'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, iş yeri ile otomobile zarar verdi
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesinin yargılandığı davada ara karar

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Emine Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yetimin, yoksulun, mazlumun ve darda kalmışın yardımına koşanlara Allah yardım edecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Deprem bölgesinde yapılacak konutların benzeri Üsküdar'da yıl sonunda tamamlanacak

Deprem bölgesinde yapılacak konutların benzeri Üsküdar'da yıl sonunda tamamlanacak
TRT'nin "Berat Kandili Özel" programı Kahramanmaraş'tan canlı yayınlanacak

TRT'nin "Berat Kandili Özel" programı Kahramanmaraş'tan canlı yayınlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İYİ Parti'nin Altılı Masa'dan ayrılması) Biz can derdindeyiz, bunlar ise mal derdinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İYİ Parti'nin Altılı Masa'dan ayrılması) Biz can derdindeyiz, bunlar ise mal derdinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet