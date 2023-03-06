Emine Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Rabb'imizin sonsuz rahmetini bahşettiği Berat Gecesi'nde darda olan kalplerimizin şifa bulmasını, birlik içinde Ramazan-ı Şerif'e kavuşmayı diliyorum. Bu kutlu gecenin kudreti, sevgi ve kardeşlikle birbirine tutunan milletimizin dirliğini daim etsin." ifadesini kullandı.
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Rabbimizin sonsuz rahmetini bahşettiği #BeratGecesi’nde darda olan kalplerimizin şifa bulmasını, birlik içinde Ramazan-ı Şerîf’e kavuşmayı diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 6, 2023
Bu kutlu gecenin kudreti, sevgi ve kardeşlikle birbirine tutunan milletimizin dirliğini daim etsin.