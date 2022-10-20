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Gündem, Kurumsal Haberler

Emine Erdoğan'dan Anadolu Ajansına "Çevre Forumu" teşekkürü

Emine Erdoğan, "Çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek" ana temasıyla Çevre Forumu düzenleyen Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Kemal Karadağ   | 20.10.2022
Emine Erdoğan'dan Anadolu Ajansına "Çevre Forumu" teşekkürü Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iklim krizi ve çevre konularındaki farkındalığı artırma hedefi doğrultusunda "Çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek" ana temasıyla Çevre Forumu düzenleyen Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Emine Erdoğan, katıldığı ve bir konuşma yaptığı AA Çevre Forumu'na ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

İnsanlığın ortak meselesi iklim krizinde medyaya büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Erdoğan, medya kuruluşları aracılığıyla çevreye dair küresel bir dil oluşturulmasını önemsediğini vurguladı.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hem geleneksel hem de yeni medyanın, çevre sorunlarını merkeze alan içeriklere daha fazla yoğunlaşması gerektiğine inanıyorum. Bu şuurla, yakın zamanda Çevre Editörlüğü birimi 'AA Yeşilhat'ı hayata geçiren Anadolu Ajansı ailesine bu anlamlı program için teşekkür ediyorum."

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