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Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Emine Erdoğan, imkansızlıklara rağmen üretmekten, yarınları kurmaktan vazgeçmeyen tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Geleceğe güvenle bakan toplumların yapı taşının, "kadın gücü" olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Gönül ve akıl birliği yapan kadınlarımızın kararlılığıyla her zorluğu yeneceğimize inancım tam. İmkansızlıklara rağmen üretmekten, yarınları kurmaktan vazgeçmeyen tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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