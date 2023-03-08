Mehmetçik depremlerin merkezi Kahramanmaraş'taki kadınlara çiçek verdi
"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Mehmetçik tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çadır kentteki kadınlara çiçek verildi.
Kahramanmaraş
Sakarya 7. Komando Tugayında görev yapan askeri personel, Vali Saim Çotur Stadyumu'nda oluşturulan çadır kentteki kadınları ziyaret etti.
Mehmetçik, burada kadınlara çiçek verdi.
Çadır kentte bulunan Semiha Çoban, AA muhabirine, çadırda yaşamın zor olduğunu dile getirerek, kendilerini unutamayan ve destek olan Mehmetçiğe teşekkür etti.
Tüm kadınların günlerini kutlayan Çoban, "Allah'ım askerlerimizin tırnaklarına taş değdirmesin. Onlar olmasa biz bir hiçiz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.