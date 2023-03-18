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Emine Erdoğan'dan "18 Mart Şehitleri Anma Günü" mesajı

Emine Erdoğan, "108 yıl önce işgal ruhuna karşı vatan sevgisi, cesaret ve azim galip geldi. İnancı ve istikbali uğruna ölümü göze alan Türk milleti, tarihin akışını değiştirdi." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Emine Erdoğan'dan "18 Mart Şehitleri Anma Günü" mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"108 yıl önce işgal ruhuna karşı vatan sevgisi, cesaret ve azim galip geldi. İnancı ve istikbali uğruna ölümü göze alan Türk milleti, tarihin akışını değiştirdi. Şanlı Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

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