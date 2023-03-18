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Kar ve tipi nedeniyle 3,5 aydır ulaşıma kapanan Ardahan-Ardanuç yolu açılıyor

Kar ve tipi nedeniyle 3,5 aydır kapalı bulunan, kenti Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bülbülan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

Günay Nuh  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Kar ve tipi nedeniyle 3,5 aydır ulaşıma kapanan Ardahan-Ardanuç yolu açılıyor Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle yolun Bülbülan Yaylası mevkisine geldi.

Ekiplerce 2 bin 581 rakımlı bölgede karla mücadele çalışması başladı.

Yer yer bir metreyi aşan karda çalışma yürüten ekipler, 3 Aralık 2022'de kapanan yolu 3 günde ulaşıma açmayı planlıyor.

Bir önceki yıla oranla karın az olduğu yolda karla mücadele çalışması bu sene daha kolay yürütülüyor.

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