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Emine Erdoğan'dan '10 Kasım' paylaşımı

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 10.11.2021
Emine Erdoğan'dan '10 Kasım' paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yılında saygı ve rahmetle yad ettiğini bildirdi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından "10 Kasım" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yılında saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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