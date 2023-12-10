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Emine Erdoğan'dan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

Emine Erdoğan, "İsrailli bir bakan, Gazze'ye atom bombası atmayı 'seçeneklerden birisi' olarak değerlendirirken sesini çıkarmayan dünya, evrensel insan haklarından nasıl bahsedebiliyor?" ifadesini kullandı.

Kaan Bozdoğan  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Emine Erdoğan'dan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada barışı ve düzeni tesis etmek maksadıyla 75 yıl önce imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin yıl dönümünün, Gazze'de insan hakları ayaklar altına alınırken karşılandığını belirtti.

"Çocuk" denildiğinde akan suların durması gerekirken iki aydır kefenlere sarılı Gazzeli masum çocukların görüntüleriyle sarsıldıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İsrailli bir bakan, Gazze'ye atom bombası atmayı 'seçeneklerden birisi' olarak değerlendirirken sesini çıkarmayan dünya, evrensel insan haklarından nasıl bahsedebiliyor? İsrail, Filistin'de açıkça küresel insani değerlere ve uluslararası hukuka karşı gelerek insanlık suçu işliyor. Sadece kadınları, çocukları, yaşlıları değil insanlığın tüm değerlerini katlediyor. Türkiye olarak, her yerde her kurum ve araç ile bu zulmü dünyaya duyurmaya, suçluları haykırmaya, seslerimizi barış için birleştirmeye devam edeceğiz. Mazlumun, masumun, mültecinin, ihtiyaç sahibinin din, dil, ırk temelli farklılıklar üzerinden okunmadığı, herkese eşit ve adil davranıldığı bir dünya düzeni dileğiyle..."

Emine Erdoğan, paylaşımında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Gazze'de yaşanan insan hakları trajedisi" başlıklı görsele de yer verdi.

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