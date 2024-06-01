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Emine Erdoğan yarın LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Emine Erdoğan yarın LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim hayatlarında başarı basamaklarını tek tek çıkan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Gecelerini gündüzlerine katarak verdikleri emeğin mükafatını, hayallerine ulaşarak alacaklarına gönülden inanıyorum. LGS'ye girecek bütün gençlerimize muvaffakiyetler diliyorum"

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