Emine Erdoğan yarın LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Ankara
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
Eğitim hayatlarında başarı basamaklarını tek tek çıkan tüm öğrencilerimizi kutluyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 1, 2024
Gecelerini gündüzlerine katarak verdikleri emeğin mükâfatını, hayallerine ulaşarak alacaklarına gönülden inanıyorum. #LGS’ye girecek bütün gençlerimize muvaffakiyetler diliyorum. ✏️📚
"Eğitim hayatlarında başarı basamaklarını tek tek çıkan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Gecelerini gündüzlerine katarak verdikleri emeğin mükafatını, hayallerine ulaşarak alacaklarına gönülden inanıyorum. LGS'ye girecek bütün gençlerimize muvaffakiyetler diliyorum"