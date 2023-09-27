Dolar
27.30
Euro
28.81
Altın
1,893.68
ETH/USDT
1,618.20
BTC/USDT
26,450.00
BIST 100
8,232.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenleniyor Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirdiği Vincenzo Montella için Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde imza töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Emine Erdoğan, sıfır atık hareketinin 6. yılını kutladı

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin 6. yılını kutlayarak, Türkiye'nin, dünyada sıfır atık hareketinin öncüsü konumunda olduğunu bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Emine Erdoğan, sıfır atık hareketinin 6. yılını kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Sıfır Atık Projesinin 6'ncı yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Dünya Ortak Evimiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Emine Erdoğan, "Sıfır atık hareketi 6 yaşında. Tabiata, insana bahşedilmiş bir lütuf nazarıyla bakan milletimizin desteğiyle bugün Türkiye, dünyada sıfır atık hareketinin öncüsü konumunda." ifadelerini kullandı.

Günden güne her vicdana sirayet eden sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak için peş peşe güçlü adımlar attıklarını dile getiren Emine Erdoğan, kurumların gayreti ve her yaştan vatandaşın kararlılığı ile milyonlarca ton atığın ekonomiye kazandırıldığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı kapsamında 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesiyle küresel bir dönüşümün kapısını araladıklarına da işaret eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilk imzacısı olduğu Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı ise bu dönüşüme hız katarak, insanlık için yeşil bir sayfanın açılmasına vesile oldu. Yüreğinde kendinden sonraki gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilme kaygısı taşıyan tüm gönüllüler, bir imza ile 'mücadelede ben de varım' dedi. Bu inançtan aldığımız güçle BM Sıfır Atık Danışma Kurulu olarak belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, iklim değişikliğine karşı, ortak evimiz için haykırmaya devam edeceğiz. Ağaçların, toprağın, suyun sesine kulak veren, daha adil bir dünyanın inşası için emek sarf eden bütün dostlara teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya ve İstanbul'un batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Türkiye-Polonya ilişkilerinin ele alınacağı konferans İstanbul Üniversitesi'nde başladı
AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin kararının gerekçesini açıkladı
Preveze Deniz Zaferi'nin 485'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü İstanbul'da kutlandı
Emine Erdoğan, sıfır atık hareketinin 6. yılını kutladı

Benzer haberler

Emine Erdoğan, sıfır atık hareketinin 6. yılını kutladı

Emine Erdoğan, sıfır atık hareketinin 6. yılını kutladı

Sıfır Atık Projesi ile 6 yılda ekonomiye 96 milyar liralık katkı

Emine Erdoğan'ın BM'deki lider eşi diplomasisiyle Sıfır Atık gündeminin küreselleşmesi hız kazandı

Emine Erdoğan New York'ta dünün ve bugünün 'dünyaya yön veren kadınlarını' anlattı

Emine Erdoğan New York'ta dünün ve bugünün 'dünyaya yön veren kadınlarını' anlattı
Emine Erdoğan, Türk devlet yapısının vicdani boyutuna dikkati çekti

Emine Erdoğan, Türk devlet yapısının vicdani boyutuna dikkati çekti
Emine Erdoğan, Türkevi'ndeki sergide Anadolu tekstilini devlet başkanlarının eşlerine tanıttı

Emine Erdoğan, Türkevi'ndeki sergide Anadolu tekstilini devlet başkanlarının eşlerine tanıttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet