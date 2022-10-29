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Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’da Vatan Caddesi'nde resmigeçit töreni yapılıyor
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Emine Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Barış Gündoğan   | 29.10.2022
Emine Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 99'uncu yılında, dünyanın yükselen yıldızı bir Türkiye görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu büyük mirası, ilelebet payidar kılacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutu olsun." ifadelerini kullandı.

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