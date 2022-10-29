Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 99'uncu yılında, dünyanın yükselen yıldızı bir Türkiye görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu büyük mirası, ilelebet payidar kılacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutu olsun." ifadelerini kullandı.
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Cumhuriyetimizin 99. yılında, dünyanın yükselen yıldızı bir Türkiye görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu büyük mirası, ilelebet payidar kılacağız.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 29, 2022
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. #Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! #TürkiyeYüzyılı 🇹🇷 pic.twitter.com/VMNF0vkiy4