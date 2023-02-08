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Elbistan'da enkaz altında kalan kadın 52 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin ardından enkaz altında kalan kadın, Samsun itfaiye ekibince yaklaşık 52 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Recep Bilek   | 08.02.2023
Elbistan'da enkaz altında kalan kadın 52 saat sonra kurtarıldı

Samsun

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde 5 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışması yürüttü.

Ekipler, enkaz altında kalan 38 yaşındaki Rahime Demirci'ye yaklaşık 52 saat sonra ulaştı.

Sağ kurtarılan kadın, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

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