Elazığ'da sağanak etkili oldu
Elazığ'da gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Elazığ
Kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Su birikintileri oluşan bazı yollarda mahsur kalan araçlar itfaiye tarafından kurtarıldı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.