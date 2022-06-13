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Elazığ'da sağanak etkili oldu

Elazığ'da gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İsmail Şen   | 13.06.2022
Elazığ'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: İsmail Şen/AA

Elazığ

Kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Su birikintileri oluşan bazı yollarda mahsur kalan araçlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü.

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