Elazığ ve Karabük'te sağanak etkili oldu
Elazığ ve Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Elazığ
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, sağanağın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.
Karabük
Ovacık ilçesinde etkili olan sağanağın ardından dereler taştı, yollarda çökme ve su birikintisi oluştu.
Dudaş köyünde yolda mahsur kalan bir otomobil, traktör yardımıyla çekildi.
Eskipazar ilçesinin Boncuklar köyünde ise dolu etkili oldu.
O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.