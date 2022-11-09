Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar tutuklandı
İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Kolivar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kolivar, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gönderildi.
Sorgulandığı nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Cihan Kolivar'ın tutuklanmasına karar verildi.
Kararda, Kolivar'ın delillerin henüz toplanmamış olması, mevcut delil durumu, atılı suçun niteliği ve öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alınarak "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına hükmedildiği belirtildi.
Kararın ardından Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi ile oğlu Kerem Kolivar, İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.
Avukat Çiftçi, müvekkilinin "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan dün gözaltına alındığını ve bugün savcılık huzurunda ifade verdiğini söyledi.
Müvekkilinin geçmiş tarihli Tweetleri sebebiyle dosyasına "Cumhurbaşkanına hakaret"ten bir soruşturma daha eklendiğini, bu suçtan tutuklanmaya sevk edildiğini ve tutuklandığını aktaran Çiftçi, "Tweetlerdeki sözler itibarıyla doğrudan bir kişiye yönelim yok. Genel cümleler kurulu ama ne yazık ki 'Cumhurbaşkanına hakaret' yorumuyla dosyaya intikali gerçekleştirildi ve sevk maddesi olarak da dosyaya bu konu edildi. Tabii ki suçlamaları kabul etmiyoruz. Hakaret ve aşağılama söz konusu değildir. İtirazlarımızı yapacağız." dedi.
Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılan Kolivar, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.