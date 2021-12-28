Dolar
11.86
Euro
13.39
Altın
1,812.77
ETH/USDT
3,910.00
BTC/USDT
49,086.00
BIST 100
1,850.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Eğribel Tüneli'nin bir tüpü ulaşıma açıldı

Gültekin Yetgin, Mahmut Ahmet Yeles   | 28.12.2021
Eğribel Tüneli'nin bir tüpü ulaşıma açıldı

Giresun

Giresun'un iç kısımdaki ilçeleriyle Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin bir tüpü ulaşıma açıldı.

İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan, Sivas-Giresun güzergahında Şebinkarahisar ilçesinde yer alan Eğribel Tüneli'nin toplam uzunluğu çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre olacak.

Kazı çalışmaları tamamlanan 5 bin 900 metrelik çift tüpten oluşan tünelin şu ana kadar sağ tüpünde beton kaplama çalışmaları tamamlandı. Asfaltı dökülerek yol çizgileri çizilen tüpte ulaşım sağlanmaya başlandı.

Hizmete alınan tünel, kışın tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımın zaman zaman durduğu Eğribel Geçidi'ni bertaraf ederek vatandaşlara güvenli ulaşım sağlayacak. Tünelin sol tüpünde ise çalışmalar devam ediyor.

Tüneli kullanan vatandaşlardan Ergin Cengiz, AA muhabirine, kış şartlarında geçit vermeyen Eğribel'i tünel ile aştıkları için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eğribel Tüneli'nin yıllardır hayal edilen bir proje olduğunu belirten Cengiz, "Gerçekten insan geçerken duygulanıyor. Yapanlardan Allah razı olsun, gerçekten güzel bir hizmet. Daha bir hafta önce Eğribel Geçidi tipi nedeniyle kapalıydı, geçemedik, yolda kaldığımız zamanlar da oldu. Şu an bu hizmet için mutluyuz." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 818 bini geçti
Almanya Pfizer'in Kovid-19 ilacından 1 milyon kutu aldı
TBMM Başkanı Şentop Kovid-19'a karşı 3. doz aşısını TURKOVAC oldu
Almanya'da halkın çoğunluğu Kovid-19'a karşı aşı zorunluğu getirilmesinden yana
ABD'de CDC, asemptomatik Kovid-19 hastalarının karantina süresini 5 güne indirdi

Benzer haberler

Eğribel Tüneli'nin bir tüpü ulaşıma açıldı

Eğribel Tüneli'nin bir tüpü ulaşıma açıldı

Vakit ve nakit tasarrufu sağlayan Ilgaz Tüneli ekonomiye 250 milyon lira kazandırdı

İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Doğu Anadolu'da 708 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu'da 708 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor
Bolu-Yedigöller yolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bolu-Yedigöller yolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor