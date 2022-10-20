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Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü

Isparta’daki Eğirdir Gölü'nde su seviyesin son iki haftada 8 santimetre daha düştüğü tespit edildi.

İsmail Kuz   | 20.10.2022
Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü

Isparta

"Yedi renkli göl" olarak bilinen, doğal güzelliğiyle çok sayıda ziyaretçi çeken ve son yıllarda yaşanan kuraklık problemleri yaşayan Eğirdir Gölü'nde, su seviyesindeki düşüş sürdü.

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliğince iki hafta önce 914, 90 metre olarak ölçülen su seviyesi, dün yapılan ölçümlerde ise 914, 82 metre olarak tespit edildi. Bu düşüş geçen yıllara göre göl kıyısında 16 santimetre çekilmelere neden oldu.

Birliğin Müdürü Süleyman Can, AA muhabirine, göldeki seviyesindeki düşüşlerin ana nedenin küresel ısınmaya bağlı olduğunu söyledi.

Can, aralık ayına kadar göl seviyesinin 914,60 metre civarında seyredeceğini ön gördüklerini belirterek, "2022 sonu ve 2023 ortalarına kadar geçen yıl meydana gelen yağışlardan daha fazla yağış gerçekleşmezse Eğirdir Gölü'müz ve gölden yararlananlar için çok büyük sıkıntılar oluşabilir." diye konuştu.


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