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Ege'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

Ege'nin kuzeyinde yarın fırtına etkili olacak.

Fatma Sevinç Çetin  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Ege'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgar, yarın saat 08.00'den itibaren güneyinin açıkları ve kuzeyinde, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybedecek.

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