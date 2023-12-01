Ege'nin kuzeyi için fırtına uyarısı
Ege'nin kuzeyinde yarın fırtına etkili olacak.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgar, yarın saat 08.00'den itibaren güneyinin açıkları ve kuzeyinde, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek.
Fırtına, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybedecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.