Ege'nin güneyi için fırtına uyarısı
Ege'nin güneyi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Güney Ege (Marmaris-Kaş) açıklarında öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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