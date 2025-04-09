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Ege'nin güneyi için fırtına uyarısı

Ege'nin güneyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Yusuf Soykan Bal  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Ege'nin güneyi için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Güney Ege (Marmaris-Kaş) açıklarında öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.


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