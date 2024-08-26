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Ege ve Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Ege ve Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Aykut Karadağ  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Ege ve Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşamın ilk saatlerinde Denizli, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevreleri ile Eskişehir'in güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop'un batısı ve Bartın genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.​​​​​​​

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