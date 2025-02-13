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Gündem

Ege Denizi'nde iki dakika arayla 4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 18.40 ve 18.42'de 4,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı, Derya Gülnaz Özcan  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Ege Denizi'nde iki dakika arayla 4,6 büyüklüğünde deprem

Ankara/Atina

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18.40 ve 18.42'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik nedeniyle Anafiya Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi

Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan'ın Santorini ve Yamurgi adalarından sonra Anafiya Adası'nda da olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilis Papayeorgiu'nun kararıyla, Anafiya Adası da olağanüstü hal ilan edilen adalar arasına katıldı.

Ada'daki olağanüstü hal durumu 13 Mart'a kadar sürecek.

Yamurgi Adası'nda dün, Santorini Adası'nda da geçen hafta olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini, Yamurgi, Niyos ve Anafiya adalarında eğitime 17 Şubat'a kadar ara verilmişti.

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