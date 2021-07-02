Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.46'da Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.