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Edirne'de kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'de aniden başlayan kuvvetli fırtınaya eşlik eden gök gürültülü kuvvetli sağanak, yer yer dolu olarak yağdı.

Salih Baran   | 02.07.2021
Edirne'de kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Edirne

Edirne'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu

Edirne'de kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentte aniden başlayan kuvvetli fırtınaya eşlik eden gök gürültülü kuvvetli sağanak, yer yer dolu olarak yağdı. Fırtına nedeniyle bazı çatılar uçtu, elektrik kabloları koptu, bazı ağaçlar devrildi. ( Hakan Mehmet Şahin - Anadolu Ajansı )

Edirne'de kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan kuvvetli fırtınaya eşlik eden gök gürültülü kuvvetli sağanak, yer yer dolu olarak yağdı.

Fırtına nedeniyle bazı çatılar uçtu, elektrik kabloları koptu, bazı ağaçlar devrildi.

Bazı mahalleler ve yollarda büyük su birikintileri oluştu. Dolu nedeniyle bazı araçların kaportaları da zarar gördü. Yağışın sabaha kadar etkili olması bekleniyor.

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