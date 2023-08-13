Dolar
26.87
Euro
29.68
Altın
1,913.80
ETH/USDT
1,850.60
BTC/USDT
29,406.00
BIST 100
7,714.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi Girit Adası'nda 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Sertan Usul  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.49'da merkez üssü Ege Denizi Girit Adası olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinin yaklaşık 320 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 4,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Marmara ve Kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısı
Kavurucu sıcaklardan fidanları korumak için 120 personel 7/24 mesaide
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta radon gazı seviyesi düştü

Benzer haberler

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta radon gazı seviyesi düştü

Malatya'da depremler nedeniyle bazı vatandaşlar parklarda sabahladı

Malatya'da bir dakika arayla 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Malatya'da bir dakika arayla 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ağır hasarlı olup yıkılması gereken yapı stokumuzun şu ana kadar yüzde 49'u bitirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ağır hasarlı olup yıkılması gereken yapı stokumuzun şu ana kadar yüzde 49'u bitirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Depremler, 11 ilimiz ve 14 milyondan fazla insanımızı doğrudan etkiledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Depremler, 11 ilimiz ve 14 milyondan fazla insanımızı doğrudan etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet