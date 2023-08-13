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Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'de (Bartın-Kastamonu) fırtına beklenildiği bildirildi.

Neriman Senanur Torun  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğleden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşlara meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.​​​​

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