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Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, saat 21.34'de, 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emrullah Cesur  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 5,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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