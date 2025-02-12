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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Mikail Bıyıklı, İrem Demir  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İslamabad

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı Aseefa Bhutto Zerdari, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi Emine Neziroğlu ile diğer yetkililer karşıladı.

12.02.2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Pakistan'a geldi.

Başbakanlık binasında yarın Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili görüşme gerçekleştirmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şerif ile anlaşmalar için yapılacak imza törenine ve ortak basın toplantısına katılması planlanıyor.

Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile Cumhurbaşkanlığı binasında ikili görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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