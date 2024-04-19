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Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aykut Karadağ, Mustafa Güngör  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara/İzmir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 11.02'de, yerin 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün Seferihisar ilçesine uzaklığı 27,65 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir Valisi Elban, deprem sonrası olumsuzluk bildirilmediğini belirtti 

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana geldiğini aktardı.

Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Elban, "Deprem dolayısıyla Valiliğimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Elban, ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.


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