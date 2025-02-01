Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.29'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Saat 15.51'de, 7 kilometre derinlikte, merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.