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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayşe Karaosmanoğlu, Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.29'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Saat 15.51'de, 7 kilometre derinlikte, merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti.

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