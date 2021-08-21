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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 21.08.2021
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 16.21'de 5,25 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 35,21 kilometre olarak ölçüldü.

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