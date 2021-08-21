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Yurt dışından gelen 1,5 milyondan fazla gurbetçi tatilini Türkiye'de geçirdi

Yurt dışında yaşayan 1 milyon 687 bin 527 Türk, tatillerini memleketlerinde geçirdi.

Cihan Demirci   | 21.08.2021
Yurt dışından gelen 1,5 milyondan fazla gurbetçi tatilini Türkiye'de geçirdi Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 1 Haziran'dan bu yana Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 milyon 269 bin 781 gurbetçi yurda giriş yaptı.


Yurt dışından gelen 1 milyon 687 bin 527 gurbetçi, tatillerini memleketlerinde geçirdi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan aileleriyle birlikte 185 bin 554, İpsala Sınır Kapısı'ndan 118 bin 184, Dereköy Sınır Kapısı'ndan 110 bin 56 ve Pazarkule Sınır Kapısı'ndan 3 bin 952 gurbetçi Türkiye'ye geldi.

1 Haziran'dan bu yana toplam 1 milyon 687 bin 527 gurbetçi Türkiye'ye giriş yaptı.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçiler Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarından geçerek araçlarıyla yaşadıkları ülkelere dönmeye devam ediyor.

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