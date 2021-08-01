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Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın etkisini sürdürüyor. -VTR-
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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 01.08.2021
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.25'te ve 5,59 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,63 kilometre olarak ölçüldü.

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