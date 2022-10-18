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Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem oldu

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,1, İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında ise 4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici   | 18.10.2022
Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem oldu

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası açıklarında saat 13.27'de meydana gelen depremin derinliği 6,33 kilometre olarak belirlendi.

Selçuk ilçesi açıklarında saat 13.29'da oluşan sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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