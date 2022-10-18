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Tahıl koridoru kapsamında 1 Ağustos-18 Ekim tarihlerinde 354 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tahıl koridoru kapsamında 1 Ağustos-18 Ekim tarihlerinde 354 geminin Ukrayna limanlarından hareket ettiğini, bugüne kadar taşınan toplam yük miktarının 7 milyon 860 bin tonu aştığını bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 18.10.2022
Tahıl koridoru kapsamında 1 Ağustos-18 Ekim tarihlerinde 354 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti

Ankara

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sürecinde dünyada gıda krizinin yaşandığını anımsatarak, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğü başarılı diplomasi sonucunda krizin aşıldığını ve tahıl koridorunun oluşturulduğunu ifade etti.

Tahıl koridoru kapsamında, 1 Ağustos-18 Ekim tarihlerinde toplam 354 geminin Ukrayna'nın Odessa, Chornomorsk ve Yuzhne şehirlerindeki limanlardan yüklü olarak hareket ettiğini bildiren Karaismailoğlu, "Gemiler ile arpa, buğday, soya, ayçiçeği küspesi, buğday kepeği, bezelye, ayçiçeği çekirdeği, işlenmiş karışık gıda, şeker pancarı, ayçiçek yağı, kanola tohumu, mısır ve soya yağı olmak üzere 13 farklı çeşit yük taşındı." bilgisini paylaştı.

Karaismailoğlu, 354 geminin 135'inin Türk bayraklı, sahipli veya işletenli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"354 geminin 119'u, yüklerini Türkiye limanlarına getirdi. Diğerleri ise Almanya, Bangladeş, Belçika, Bulgaristan, Cezayir, Cibuti, Çin, Endonezya, Etiyopya, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İtalya, Kenya, Libya, Lübnan, Mısır, Pakistan, Portekiz, Romanya, Somali, Sudan, Tunus, Vietnam ve Yunanistan'a götürdü. Bugüne kadar taşınan toplam yük miktarı 7 milyon 860 bin tonu aştı. Türkiye limanlarına gelen gemilerin taşıdığı toplam yük ise 1 milyon 294 bin 706 ton oldu. Toplam yükün yaklaşık yüzde 17'si Türkiye limanlarına geldi. Türkiye limanlarına, arpa, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı, bezelye, buğday, buğday kepeği, işlenmiş karışık gıda, mısır, soya, kanola tohumu ve soya fasulyesi yükleri getirildi. Yüklerin yüzde 13'ü Afrika'ya, yüzde 23'ü Asya'ya, yüzde 47'si Avrupa'ya taşındı. Türkiye hariç en fazla yük Avrupa kıtasında İspanya, İtalya ve Hollanda'ya taşındı."

Mahsur kalan Türk bayraklı veya sahipli gemi bulunmuyor

Bakan Karaismailoğlu, 354 geminin 31'inin 24 Şubat'tan itibaren mahsur kalan gemilerden oluştuğunu ifade ederek, diğerlerinin ise, tahıl koridorunun açılmasından sonra Ukrayna'dan yüklemesini yaparak geri dönenler olduğunu ifade etti. 24 Şubat'tan bu yana limanlarda mahsur kalan 8 Türk bayraklı veya sahipli geminin tamamının limanlardan hareket ettiğini belirten Karaismailoğlu, bu limanlarda mahsur kalan Türk bayraklı veya sahipli geminin bulunmadığını kaydetti.

Ukrayna'nın Yuzhne, Chornomorsk ve Odessa şehirlerindeki limanlara, savaş durumundan ve tahıl koridoru açıldıktan sonra ilk defa gitmek üzere, şu ana kadar toplam 386 geminin İstanbul'da "müşterek merkez" tarafından denetlendiğini veya denetimlerin planlamaya alındığını ifade eden Karaismailoğlu, "386 gemiden 363'ü denetlenirken, denetlenen gemilerin 142'si Türk işletenlidir." bilgisini paylaştı.

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