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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 11.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Semih Erdoğdu  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.32'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

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