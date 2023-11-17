Dolar
28.69
Euro
31.23
Altın
1,985.89
ETH/USDT
1,950.20
BTC/USDT
36,341.00
BIST 100
7,837.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osmaniye Valiliğini ziyaretinde konuşuyor İstanbul Küçükçekmece'de doğalgaz patlamasının meydana geldiği binadan yayındayız
logo
Gündem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aykut Karadağ  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesinin 49,2 kilometre açıklarında saat 16.19'da meydana gelen depremin, 6,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul'da hafta sonu için sağanak uyarısı
Doktorlar, İsrail saldırılarında Gazze'deki çocuk ölümlerine tepki gösterdi
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Benzer haberler

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Esen Kart 11 ilde 64 bin 761 afetzede aileye ulaştırıldı

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Burdur'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Burdur'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Depremlerin sarstığı Düzce sigorta yapılan konut oranında ilk sırada yer aldı

Depremlerin sarstığı Düzce sigorta yapılan konut oranında ilk sırada yer aldı
AFAD'dan Filistin'e yapılan yardımlarla ilgili açıklama

AFAD'dan Filistin'e yapılan yardımlarla ilgili açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet