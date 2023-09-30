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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 12.38'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinin 19,95 kilometre açıklarında meydana gelen depremin, 6,28 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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