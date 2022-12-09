Dolar
18.64
Euro
19.66
Altın
1,799.62
ETH/USDT
1,268.20
BTC/USDT
17,126.00
BIST 100
5,005.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal   | 09.12.2022
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.44'te Muğla'nın Datça ilçesine 97,97 kilometre uzaklıkta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 14,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye, ABD'ye Türk boğazlarındaki emniyetin önemini anımsattı
Hakkari'de sürü halinde dağ keçisi görüntülendi
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'ı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Marmara Üniversitesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Benzer haberler

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

1999 depreminin ardından il olan Düzce, yatay mimariyle büyümeye devam ediyor

AFAD sözlü sınavla 43 uzman yardımcısı alacak

Düzce'de depremzedeler konteynerlere yerleşiyor

Düzce'de depremzedeler konteynerlere yerleşiyor
Düzce'de depremin izleri siliniyor

Düzce'de depremin izleri siliniyor
Depremden etkilenen Düzce'nin Cumayeri ilçesinde imar izni 4 kata düşürüldü

Depremden etkilenen Düzce'nin Cumayeri ilçesinde imar izni 4 kata düşürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet