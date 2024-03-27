Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.