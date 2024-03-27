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Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Şaduman Türkay  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.




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